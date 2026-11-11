Gyermektartásdíj: Varga Judit személyes mondatára Magyar Péter is reagált

A gyermektartásdíj behajtását érintő korábbi intézkedésekről számolt be Varga Judit a parlamenti végrehajtási vizsgálóbizottság előtt. Felidézte Novák Katalinnal végzett munkájukat az egyszülős családok támogatásában. Arról beszélt, milyen nehézséget jelent, ha az egyik szülő hónapokig nem fizet, miközben az anya neveli a gyermekeket. Hozzátette: „Én is ismerem ezt.” A megjegyzésben nem nevezett meg konkrét személyt. A HírTV tudósítása.

Gyermektartásdíj: mit változtattak a szabályokon, és mit állít Magyar Péter?

A 2021-es reform lehetővé tette, hogy bizonyos tartásdíj-követelések a végrehajtási költségeket megelőzően kapjanak kielégítést, és egyszerűsítette a tartásdíj megelőlegezése feltételeit. Magyar Péter a meghallgatás után azt közölte, hogy a közös felügyelet és a heti váltott gyermeknevelés mellett a bíróság nem állapított meg tartásdíjat, ugyanakkor állítása szerint havi 600 ezer forintot fizet Varga Juditnak. A bírósági határozatot és a kifizetések bizonylatait nem tették közzé. A Magyar Péter válaszáról szóló beszámoló.

Fotó: Németh Kata / Index