Ügynökbotrány: ki felel a hibás listáért? - Ki állítja helyre az érintettek jó hírnevét?

Az ügynökbotrány után Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta lemondását. A levéltár 164 téves besorolás miatt került bírálatok középpontjába: megfigyelteket tüntettek fel hálózati személyként. A főigazgató szerint az adatok ellenőrzésére már nem maradt idő. A politikai felelősség azonban továbbra is vita tárgya. A HírTV beszámolója.

Vitát váltott ki Orbán Viktor ÁVH-hasonlata

Orbán Viktor az Orbán Áron ügyében zajló hatósági akciót politikai leszámolás részeként értelmezi. A volt miniszterelnök az ÁVH működéséhez hasonlította a kormány eljárását. A hatóságok büntetőeljárásban végrehajtott intézkedésekről számoltak be, a politikai utasításra vonatkozó állítás pedig egyelőre nem bizonyított. A két ügy hátteréről és következményeiről műsorunkban beszélünk. A Telex beszámolója.