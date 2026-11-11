Varga Judit meghallgatása: kemény visszavágás, vezetőszár és német nyelvlecke

Varga Judit meghallgatása a parlamentben a sajtóval és a volt férjével folytatott vitájának is új fejezete lett. A volt miniszter bocsánatkérést követelt az őt a Schadl–Völner-üggyel összefüggésbe hozó médiumoktól. A manipulált hangfelvétel ügyében azt állította, hogy Magyar Péter másfél éven át fenyegette. A miniszterelnök személyes és méltatlan állításoknak nevezte a kijelentéseket. A HírTV tudósítása.

Varga Judit meghallgatása mellett két újabb vitatéma

Orbán Áron és élettársa ügyében a bíróság egy hónapos letartóztatás mellett döntött. A Fidesz politikai leszámolásról beszél, ám ennek bizonyítása külön kérdés. Az ügynökakták 164 hibás besorolásának felelőssége továbbra sem tisztázott. Eközben Magyar Péter berlini, ötvenperces német nyelvű beszéd után a kiejtését kritizáló politikusokkal vitázott. A nyelvi teljesítmény megítélése mellett a politikai tartalomról is érdemes beszélni. A beszéd körüli vita részletei.

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

Kovács András, Abkarovits Joca

Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, Fidesz