Az infláció tekintetében a nyáron történt egy trendforduló, amely az éves alapon 1,2 százalékos legalacsonyabb nyári értéket követően egyre inkább emelkedik – nyilatkozta Napindító című műsorunkban Tóth Máté nemzetközi- és energiajogász, a Mi Hazánk Mozgalon alelnöke.

Tóth Máté szerint itt egyrészt a trendet érdemes figyelni, amely további emelkedést vetít előre, másrészt a várakozásokat, valamint a magyar kormány intézkedéseit (példul az árréstop várható kivezetése), még tovább fogják lökni az inflációt.

Beszédes Magyar Péter berlini útja

A nemzetközi történések sem kedveznek most a gazdasági környezetnek, ennek kapcsán Tóth Máté rámutatott: beszédes lehet Magyar Péter miniszterelnök berlini útja is. Ugyan a fókuszba a kormányfő hiányos német nyelvtudása, illetve az őt leintő német kancellár váratlan gesztusa került, annál kevesebb szó esett magáról az útról, és annak okairól.

Friedrich Merz például biztosította Magyar Pétert arról, hogy megosztják tapasztalataikat azzal kapcsolatban, miként érdemes leválni az orosz energiáról, de éppen a német gazdaság hanyatlása mutatta meg, hogy ez veszélyes lépés: a BASF például javarészt Kínába költözött, mint ahogy a 100 ezres leépítést tervező Volkswagen is Kínába vitte a teljes kutatás-fejlesztést.

Az uniós költségvetés jelenlegi tervei szerint Magyarország nettó befizetője lesz majd az Európai Uniónak, közben pedig a német cégeknek csinálnak szállást Magyarországon.

– A közbeszerzéseken nem tudnak nem nyerni a német és az osztrák cégek – hívta fel a figyelmet Tóth Máté, aki ugyanakkor azt is jelezte: míg Németországban teljesen kezdenek leállni a szélerőművek telepítésével, addig Magyarországon vélhetően éppen a német cégek fogják az új kormány tervei szerint idehozni ezeket a berendezéseket.