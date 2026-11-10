Tisza-kormány: gyorsuló infláció, levéltári nyomásgyakorlás és vitatott nyomozások

A Tisza-kormány idején októberben 2 százalékra nőtt az infláció, miközben az üzemanyagok éves szinten 11,3 százalékkal drágultak. A védett üzemanyagár visszavezetését kezdeményező Fidesz-javaslatot a parlamenti bizottság nem vette napirendre. A KKDSZ a levéltárosok mellett áll, és politikai sürgetést emleget az ügynökakták hibás közzététele kapcsán. A HírTV tudósítása.

Amelyik kutya ugat… A tisztítótűz és a sajtóelhárítás kérdése

Az Orbán Áron ügyében végrehajtott hatósági akció újabb politikai vitát indított a Tisztítótűz művelet körül. A nyomozásnak büntetőjogi alapja van, a politikai motivációra vonatkozó vádak külön bizonyítást igényelnek. A kormánykommunikáció gyorsaságáról, átláthatóságáról és ellentmondásairól is kérdezünk. Vendégeink: Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Párt elnöke; Kovács András, a Konfront újságírója; Nagy Attila Tibor és Deák Dániel politikai elemzők. A nyomozás háttere.