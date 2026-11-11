Bizottsági meghallgatások: Windisch László, Varga Judit és az Orbán Áron-ügy újabb kérdései

A bizottsági meghallgatások egyik fontos szereplője Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, aki szerint a kormány részéről elhangzó kritikákat nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés. Az MNB-alapítványok ügyét is vizsgáló parlamenti testület korábban döntött meghallgatásáról. Varga Judit volt igazságügyi miniszter eközben a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság előtt jelent meg, amely a Schadl–Völner-üggyel is foglalkozik. Mit tisztázhatnak ezek a meghallgatások, és hogyan különíthető el a politikai felelősség a büntetőjogi megállapításoktól? A HírTV beszámolója Windisch László álláspontjáról.

Ki gyakorolt nyomást, és miért az NVVH jár el?

A Tisza visszautasítja a politikai nyomásgyakorlás vádját, miközben a KKDSZ szakszervezet szerint politikai kérés sürgette az ügynökakták közzétételét. A hibás nyilvántartásban 164 megfigyeltet tévesen soroltak a hálózati személyek közé. Orbán Áron ügyében az NVVH hatásköre továbbra is vita tárgya. A hivatal befolyással üzérkedést, az NNI embercsempészetet vizsgál. A védő szerint nem világos, milyen alapon vesz részt az NVVH egy közvagyont nem érintő ügyben. A hatóságok külön eljárásokat folytatnak, a politikai motivációra vonatkozó állításokat pedig bizonyítani kell. Az NVVH hivatalos közleménye.