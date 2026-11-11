Bulgáriai tömegbaleset: tizenkét ember meghalt, 86 jármű ütközött össze a ködben

A bulgáriai tömegbaleset a Trákia autópálya Jambol melletti szakaszán következett be. A sűrű köd miatt a látótávolság a beszámolók szerint rövid idő alatt 70–80 méterről mindössze tíz méterre csökkent. A két haladási irányban összesen 86 jármű ütközött össze vagy vált a balesetsorozat érintettjévé. A jelentések 12 halálos áldozat és mintegy ötven sérült sorsáról számolnak be. A HírTV korábbi tudósítása a köd okozta tömegbalesetek veszélyéről.

A bulgáriai tömegbaleset után a közlekedésbiztonságot is vizsgálják

A hatóságok szerint egy busz és egy teherautó ütközése indíthatta el a balesetsorozatot. A szemközti oldalon is súlyos karambolok történtek. A mentést roncsokba szorult utasok és a nehéz megközelíthetőség akadályozták. Bulgáriában november 11-e nemzeti gyásznap. A nyomozók nemcsak a köd, hanem a sebesség és az útviszonyok szerepét is vizsgálják. A bolgár belügyi tájékoztatásról a BTA számolt be.