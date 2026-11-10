Embercsempészet, befolyással üzérkedés és politikai vádak: mit tudunk Orbán Áron ügyéről?

Egy nap, két kényes ügy. Orbán Áron őrizetbe vétele napján a nemzetbiztonsági bizottság nem tarthatott határozatképes ülést, mert a Tisza hat képviselője távol maradt. Pedig az ügynökakták közzétételekor történt 164 téves besorolás politikai felelősségét is tisztázni kellett volna. Ugyanezen a reggelen a Magyar Péter testvéréhez köthető Kontroll már 9:45-kor megnevezte Orbán Áront, 14 perccel a rendőrség hivatalos közleménye előtt.

A korai értesülés önmagában nem bizonyít jogellenes kiszivárogtatást, de felveti: honnan származott az információ?

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint amikor Magyar Péter politikai nehézségbe kerül, „elvisznek valakit”. A politikus politikai leszámolásról beszél, Orbán Viktor pedig úgy fogalmazott: „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.” A HírTV korábbi beszámolója.

Négy gyanúsított, két nyomozás: mi indokolta a rendkívüli akciót?

A Nemzeti Nyomozó Iroda négy embert vett őrizetbe. A gyanú szerint 2024-ben pénzért segítették több mint száz vietnámi állampolgár Nyugat-Európába jutását. A vele együttműködő NVVH külön, befolyással üzérkedés miatt nyomoz. Orbán Áron ügyvédje szerint védence már hetekkel korábban jelentkezett a hatóságoknál, megadta elérhetőségeit, és vállalta az együttműködést. Mi indokolta ilyen körülmények között az elfogás módját? Milyen jogalapon járt el az NVVH? Az ügyészség szerint a letartóztatás a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása és a bizonyítás védelme miatt szükséges; erről a bíróság dönt. A Fidesz politikai fogolyként tartja számon Orbán Áront, Magyar Péter viszont „köztörvényes bűnözőkről” beszél.

Csakhogy a bűnösséget nem a miniszterelnök, és nem is az ellenzék állapítja meg.

A hatósági eljárásnak bizonyítékokra, a politikai vádaknak ellenőrizhető tényekre kell épülniük. A rendőrség hivatalos közleménye.