„Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot” – Varga Judit a Parlamentben

Varga Judit meghallgatása során a volt igazságügyi miniszter azt állította, hogy Magyar Péter a válásuk idején fenyegette, és egy általa manipuláltnak nevezett hangfelvétel közzétételét helyezte kilátásba. A Schadl–Völner-ügy iratainak állítólagos megváltoztatását vizsgáló ügyészségi nyomozás 2024-ben bűncselekmény hiányában zárult le. Varga felidézte Fürcht Pál korábbi ügyészségi vezető nyilatkozatát is, amely szerint nem volt köze a korrupciós ügyhöz. A HírTV beszámolója.

Varga Judit meghallgatása: milyen kérdéseket döntött el a bíróság?

Magyar Péter felülbírálati indítvány útján vitatta az ügyészségi döntést. A 2024. novemberi bírósági végzés azonban elutasította kérelmét, és a határozatot megalapozottnak találta. A bíróság következetlenségeket azonosított Magyar korábbi nyilatkozataiban. A döntés nem egyenlő annak megállapításával, hogy a közzétett felvételt technikailag meghamisították, vagy hogy Magyar zsarolást követett el. A miniszterelnök a szerdai meghallgatás után méltatlannak nevezte a személyes állításokat. Az ügyészség közleménye a bírósági döntésről.