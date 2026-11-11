Elrendelték Orbán Áron és élettársa letartóztatását, két társuk enyhébb döntést kapott

Orbán Áron letartóztatása mellett döntött a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az egy hónapos letartóztatás a volt miniszterelnök testvérét és élettársát érinti, miközben egyik társukat bűnügyi felügyelet alá helyezték, egy másik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet. A négy ember ügyében az ügyészség egyaránt a legsúlyosabb kényszerintézkedést kezdeményezte. Mi indokolta az eltérő bírósági döntéseket? A HírTV beszámolója a meghallgatás előzményeiről.

Orbán Áron letartóztatása: milyen bizonyítékokra épül a gyanú?

A Nemzeti Nyomozó Iroda üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészet gyanújával folytat eljárást. A nyomozók szerint a csoport több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthetett jogellenesen Nyugat-Európába jutni. A védelem korábban arra hivatkozott, hogy Orbán Áron már az elfogása előtt együttműködött a hatóságokkal. A bírósági döntés nem jelent bűnösséget megállapító ítéletet. Az ülés fejleményeiről Kapin Jakab tudósít a HírTV-n. Az ügyészségi indítvány részletei.