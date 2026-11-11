Elrendelték Orbán Áron és élettársa letartóztatását, két társuk enyhébb döntést kapott
Orbán Áron és élettársa egy hónapra letartóztatásba került, két társuk enyhébb intézkedés mellett védekezhet. Orbán Áron letartóztatása újabb fejlemény az embercsempészési ügyben, amelyről Kapin Jakab a bíróságról tudósít.
Orbán Áron letartóztatása mellett döntött a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az egy hónapos letartóztatás a volt miniszterelnök testvérét és élettársát érinti, miközben egyik társukat bűnügyi felügyelet alá helyezték, egy másik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet. A négy ember ügyében az ügyészség egyaránt a legsúlyosabb kényszerintézkedést kezdeményezte. Mi indokolta az eltérő bírósági döntéseket? A HírTV beszámolója a meghallgatás előzményeiről.
Orbán Áron letartóztatása: milyen bizonyítékokra épül a gyanú?
A Nemzeti Nyomozó Iroda üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészet gyanújával folytat eljárást. A nyomozók szerint a csoport több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthetett jogellenesen Nyugat-Európába jutni. A védelem korábban arra hivatkozott, hogy Orbán Áron már az elfogása előtt együttműködött a hatóságokkal. A bírósági döntés nem jelent bűnösséget megállapító ítéletet. Az ülés fejleményeiről Kapin Jakab tudósít a HírTV-n. Az ügyészségi indítvány részletei.