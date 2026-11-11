Varga Judit súlyos állításai, Magyar Péter válasza és Orbán Áron letartóztatása

Varga Judit meghallgatása során a korábbi igazságügyi miniszter azt állította, hogy Magyar Péter a válásuk idején egy manipulált hangfelvétel nyilvánosságra hozatalával fenyegette. A Patriótának még az ülés előtt azt üzente: „Ne féljenek Magyar Pétertől!” A miniszterelnök később a vádakat személyes és méltatlan állításoknak nevezte. Varga szerint a hanganyag teljes történetét nem ismeri a közvélemény. Magyar korábban családja védelmével indokolta a titkos felvételt. A HírTV tudósítása.

Varga Judit meghallgatása mellett Orbán Áron ügye is napirenden

Orbán Áron és élettársa esetében a bíróság egy hónapos letartóztatás mellett döntött. Orbán Viktor politikai leszámolás gyanúját fogalmazta meg, míg a nyomozó hatóságok embercsempészés ügyében járnak el. A politikai indíték nem bizonyított. A két ügyet Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója, Halász Gábor, Kiskutas polgármestere, Trencséni Dávid újságíró és Szabó László kommunikációs szakember, producer vitatja meg. A bírósági döntésről az Euronews számolt be.