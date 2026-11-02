Ókovács Szilveszter: akit korábban elküldtünk, az vizsgált most át

Hétfőn azonnali hatállyal menesztették posztjáról a dalszínház főigazgatóját, ám Ókovács Szilveszter a Hír TV Híradó extra című műsorában olyan tényeket tárt fel, amelyek egészen más megvilágításba helyezik Tarr Zoltán miniszter döntését [00:08]. A leváltott vezető emlékeztetett: miközben Magyar Péter 2021-ben sződligeti vendégségben még kevesellte a fizetését, 2023-ban pedig üzenetben méltatta az Operaház világszínvonalú megújulását, ma már rémuralomról posztolt [00:45]. A júliusban elrendelt, nyilatkozati tilalommal kísért vizsgálatot ráadásul arra az Ivacs Balázsra bízták – és nevezték ki most megbízott utódnak –, akit 2018-ban éppen a közbeszerzési törvény megsértése és egy 17 milliós kárt okozó raktárügy miatt küldtek el az intézményből, miközben a kormányzat október 23-án még szovjet szerzők műveit akarta eljátszatni a társulattal [06:43].

Ókovács Szilveszter: a vádakat az elbocsátással együtt tolták elém

A Magyar Nemzet által is idézett interjúban a volt főigazgató elmondta: a kétszázezer oldalnyi irat bekérése során sem Tarr Zoltán, sem Nagy Ervin államtitkár nem ült le vele beszélni, a hárompontos indoklást pedig a felmentéssel egy időben nyújtották át, esélyt sem adva a válaszra [32:44]. Az ellenőrök egy statisztikai táblázatban elütött nullát, a fő-zeneigazgatói feladatok hét személy közötti jogszerű felosztását, valamint egy nyolchavi időszakban – az elmaradt minisztériumi béremelés idején – kifizetett, bejegyzésenként 21 ezer forintos szerzői díjat kifogásoltak, miközben a vezető tizenöt év alatt sem a rendezéseiért, sem a könyveiért nem vett fel jogdíjat [10:37].

„Föléd hajol egy orvos, egy specialista, meg kell műteni a szívedet, és megkérdezed tőle, hogy egyébként hova szavaz, és ha nem tetszőt válaszol, akkor azt mondod, hogy köszi nem, akkor jöjjön más. (...) Ha nincs a kormányváltás, vagy ha nem tudja rólam Magyar Péter, hogy hova szavazok vagy mihez maradtam hű, akkor ez most nincs így.” [02:06]

A szakmai munkát bénította, hogy a tárca minden beszerzést magához vont: a főigazgató saját zsebből fizette a zongorahangolást, egy kellékes pedig saját pénzből vett 1800 forintért műszegfűt egy baletthez, mert a minisztériumi engedély nem futott át időben [23:16]. Emellett megakasztották négy vezető karmester keretszerződését, az október 23-i díszelőadásra pedig Kodály helyett Sosztakovics, Hacsaturján és Bertolt Brecht műveit küldték le a Miniszterelnökségről, amit csak a főigazgató figyelmeztető üzenete után vontak vissza [27:36].

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:http://www.youtube.com/watch?v=PZSVNT2vmJg