Orbán Anita a lengyel TVP-nek kijelentette: Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket és felszereléseket Ukrajnának. Májusi parlamenti meghallgatásán a külügyminiszter még a katonákat is kizárta, ahogyan nyáron Magyar Péter is. A miniszterelnök azonban beregszászi útján már arról beszélt: egy leendő béke után, ENSZ- vagy más misszióban szolgálhatnának magyar békefenntartók Ukrajnában. Bár konkrét csapatküldésről nincs döntés, a Hír TV tisztázást kért a külügytől, de adásig nem kapott választ.

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