Facebook-oldalán cáfolta a róla szóló sajtóhíreket Bóna Szabolcs: az agrárminiszter szerint egy szó sem igaz abból, hogy neki vagy a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-nek köze lenne a Cserpes tulajdonosváltásához, a beszállítói rendszer átalakításához vagy a tejtermelők helyzetéhez. A tárcavezető sajnálatosnak tartja a szorongatott gazdák gondjait, de jogi lépéseket ígér a valótlan állítások miatt. A Hír TV riportere, Hefler Flóra Kapuváron kérdezte a gazdákat: elég-e a cáfolat a tejtermelőknek?

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