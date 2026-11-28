„Mi a Csapó utca 18.-ban laktunk, egy nagyon szép, második emeleti lakásban, és a mellettünk lévő utcasarkon volt a Zenede. Debrecenben így hívták. A Zenedének volt egy zeneóvodája, ahová édesanyám engem is levitt. A nagyteremben állt egy hatalmas zongora. Olyan picike voltam, hogy nem is tudom, hány dobozt kellett alám tenni, hogy felérjem a billentyűket. Már ott zongoráztam, meghajoltam, és ott voltam én, Zsadon Andrea kicsiben: a kislány, aki a színpadon áll, énekel, zongorázik, és nagyon jól érzi magát” – osztotta meg régi emlékét Zsadon Andrea Budai Ivettel.