Magyar Péter az igazságosság és a fejlődés büdzséjének nevezte a 2027-es költségvetést, bírálói viszont 26 új adónemre és adóemelésre hívják fel a figyelmet. Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója a Híradónak elmondta: a kiskereskedelmi különadó 0,15-ről 0,45 százalékra emelése és az árrésstop kivezetése karácsony előtt fokozatos áremelést hozhat, amely fél év múlva tetőzhet. Bóka János a multik ajándékáról és az S&P inflációs jelzéséről írt, míg a kormány a termelők védelmével, az OKSZ és Varga Mihály pedig a piaci verseny erősödésével indokolja a lépést.

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