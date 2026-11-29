Takács Péter a Hír TV-n is bemutatott videójában keményen bírálta a Tisza Párt két képviselőjét, Újvári Szilviát és Néher Andrást. Szerinte minden eddigit alulmúltak, amikor a mezőkövesdi vonatbaleset másnapján vidám zenére, „A vonat nem vár” sorral hirdették a Győr–Veszprém közötti vonatos fórumot, miközben a tragédia felelősségi kérdései és a fiatal áldozat sorsa megrázta az országot. A miniszterelnöki ajtó előtt viccelődő videó kapcsán Takács Péter érzéketlenségről beszélt: szégyelljék magukat.

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