Leadta szavazatát a ceutai tüntetések után is bírált Pedro Sánchez: a szocialista kormányfő bizakodónak mutatkozott, és történelmi mozgósításról beszélt a spanyol előrehozott választás napján. Sevillában erős a részvétel, Málagában nyitás előtt sorok álltak, a baloldal és a Patrióta Vox is mozgósít. A 14 és 18 órai adatok után este nyolckor, a Kanári-szigeteken magyar idő szerint kilenckor zárnak az urnák; a 176 mandátumos spanyol választás tétjéről és előzményeiről Farkas Vajk szakértőt kérdeztük.

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