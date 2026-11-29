A BGE december 1-jére megemlékezést hirdetett, a Mezőkövesd Zsóry FC és a család is gyászolja a mezőkövesdi vonatbaleset pénteken elhunyt áldozatát. A MÁV-jelentés szerint az ajtó becsípte a lány táskáját; Hegyi Zsolt szerint próbáikon nem volt műszaki hiba, az utasok viszont hónapok óta ismert ajtógondokról beszéltek. A rendőrség büntetőeljárást indított, a Fidesz a felelősség miatt Vitézy Dávid lemondását követeli: Nagy Bálint szerint a Tisza falaz, és az áldozatot hibáztatja.

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