Nagy István szerint az aszály miatt valóban hiányzik kétmillió tonna termés, de ezt már nyár óta tudni lehetett. A volt agrárminiszter úgy véli, Európában kellett volna előre leszervezni a pótlást, és csak a raktárak kiürülésekor nyitni, nem pedig az adóemelések mellett derékba törni a gazdákat. Bár a Tisza-kormány tárcavezetője szerint nem esik a magyar kukorica ára az ukrán kukorica importja miatt, a Hír TV Nagy Viktorral, a MAGOSZ főtitkár-helyettesével kérdezett rá: lett volna jobb út?

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