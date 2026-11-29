Tisza-kormány: a hatalom megvan, a válaszok még hiányoznak
Két feljelentés a kulturális milliárdok miatt, tragikus vasúti baleset, parlamenti botlások és új KDNP-elnök. A Tisza-kormány eközben az ukrán kukoricáról, békefenntartásról és az árrésstop végéről is magyarázattal tartozik.
A Tisza-kormány hete egy tragédiával és egyre több megválaszolatlan kérdéssel zárult. Meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült 18 éves Viviána. A család gyászol, itt nincs helye szarkazmusnak. A rendőrség nyomoz, Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató szerint pedig az eddigi vizsgálatok nem utalnak visszatérő ajtóhibára; az előírt indulás előtti ellenőrzéseket elvégezték. Vitézy Dávid közlekedési miniszternek ettől még válaszolnia kell arra, milyen biztonsági garanciák működnek a vegyes összeállítású szerelvényeknél. A mezőkövesdi tragédia részletei.
A kulturális támogatások körül közben már két feljelentés született.
Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forintos keretről döntött nyílt pályázat nélkül, az eljárást Tarr Zoltán miniszter most a kifizetések előtt felülvizsgáltatja. A szakmai egyeztetésre hivatkozó tárca szerint a döntések megalapozottak, ám több szakmai szereplő vitatja az eljárás átláthatóságát. A kulturális újrakezdés sajátos bemutatója: a szereposztás elkészült, a nyilvános meghallgatás elmaradt. A két feljelentés nem bizonyít bűncselekményt, viszont a kedvezményezettek teljes listájának és a döntési szempontoknak a közzététele továbbra is indokolt. A HírTV beszámolója.
A Parlamentben Göröghné Bocskai Éva számára az ülésvezetés bizonyult nehéz feladatnak: egy bizottsági szavazás eredményének kihirdetésekor összekeverte az igeneket és a nemeket, majd javított.
A képviselő elismerte hibáit, de méltatlannak tartotta a személyeskedő támadásokat. A parlamenti matematika azonban makacs műfaj: az öt nem akkor sem válik öt igenné, ha politikailag úgy lenne kényelmesebb. A szakmai bírálat jogos lehet, a személyes megalázás nem szükséges hozzá. Az ülésvezetés részletei.
Az ellenzéki oldalon eközben szombaton vezetőváltás történt: Semjén Zsolt 23 év után átadta a KDNP elnökségét Rétvári Bencének, aki hangsúlyosabb kereszténydemokrata politikai képviseletet ígért. Az új pártelnök számára a feladat immár az, hogy a kijelölt értékekből következetes, számon kérhető ellenzéki munkát építsen. A KDNP tisztújítása.
Tisza-kormány: békét, biztonságot és kiszámítható árakat kér számon a valóság
Magyar Péter beregszászi látogatása két olyan ügyet is napirendre emelt, amelyben a magyar érdek pontos megfogalmazása nélkülözhetetlen.
Júliusban a miniszterelnök még azt mondta, Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába.
Novemberben már elképzelhetőnek nevezte a magyar részvételt egy későbbi, nemzetközi ukrajnai békefenntartásban. A két helyzet nem azonos: a háborús csapatküldés és egy békemegállapodás utáni, nemzetközi felhatalmazású misszió között lényegi különbség van. De ez nem teszi fölöslegessé a kérdéseket. Milyen feltételek mellett vállalna Magyarország katonai kockázatot, ki adna felhatalmazást, és milyen garanciák védenék a magyar katonákat? A béke nem pusztán egy misszió elnevezése, hanem politikai és biztonsági feltételek összessége. Magyarországnak a háború tartós lezárásához és a magyar emberek biztonságához fűződik érdeke. Magyar Péter békefenntartásról szóló nyilatkozata.
Az ukrán kukorica esetleges behozatala ugyanilyen konkrét válaszokat követel.
Az ország egyes ágazataiban kukoricahiány van, miközben a hazai termesztők az import árleszorító hatásától tartanak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a behozatalról még nincs végleges döntés, csak ellenőrzési és kvótarendszerhez kötött egyeztetés. Az óvatosság nem alaptalan: korábban érkeztek kifogásolt ukrán gabonatételek, ezért a GMO-státusz, a növényvédőszer-maradványok és a mikotoxinok ellenőrzése alapvető követelmény. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden ukrán szállítmány szennyezett lenne. A magyar érdek sem a feltétel nélküli behozatal, sem a hiány figyelmen kívül hagyása, hanem a laboratóriumi eredményekkel alátámasztott élelmiszer-biztonság, a gazdák védelme és a feldolgozóipar ellátása. Az ukrán kukoricáról szóló vita.
A boltokban pedig hamarosan kiderül, mit jelent az árrésstop kivezetése.
A parlament november 24-én megszavazta a korlátozás megszüntetését, amely a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba. A kereskedők nagyobb versenyt és akciókat ígérnek, mások egyes termékek drágulásától tartanak. Egyik következmény sem automatikus. A pénztárgép viszont nem politikai elemző: a vásárló végösszegét mutatja, nem a kormány magyarázatát. Az árrésstop kivezetéséről.
Budapesten szintén kézzelfogható döntés született:
a Fővárosi Közgyűlés 65 hivatali dolgozó jövő márciusra tervezett elbocsátását támogatta. A Tisza képviselői kifogásolták a leépítést, majd megszavazták. A tiltakozás és az igen szavazat között az érintett dolgozóknak nehéz eligazodniuk. Ugyanakkor kedvező gazdasági hír is érkezett: az S&P negatívról stabilra javította Magyarország hitelminősítési kilátását. Ez fontos bizalmi jelzés, bár nem felminősítés, és a költségvetési kihívásokat sem szünteti meg. A hitelminősítő döntése.
A vasárnapi mérleg végén tehát nem egyetlen politikai jelszó, hanem ellenőrizhető kérdések sora áll: biztonságosak-e a vonatok, átláthatók-e a támogatások, milyen feltételekkel születhet béke, megfelel-e az import az előírásoknak, és mennyit fizetnek a magyar családok a boltokban? Az ígéreteknek lejárati idejük van. A kormányzati felelősségnek nincs.
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