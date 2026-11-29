A Tisza-kormány hete egy tragédiával és egyre több megválaszolatlan kérdéssel zárult. Meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült 18 éves Viviána. A család gyászol, itt nincs helye szarkazmusnak. A rendőrség nyomoz, Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató szerint pedig az eddigi vizsgálatok nem utalnak visszatérő ajtóhibára; az előírt indulás előtti ellenőrzéseket elvégezték. Vitézy Dávid közlekedési miniszternek ettől még válaszolnia kell arra, milyen biztonsági garanciák működnek a vegyes összeállítású szerelvényeknél. A mezőkövesdi tragédia részletei.

A kulturális támogatások körül közben már két feljelentés született.

Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forintos keretről döntött nyílt pályázat nélkül, az eljárást Tarr Zoltán miniszter most a kifizetések előtt felülvizsgáltatja. A szakmai egyeztetésre hivatkozó tárca szerint a döntések megalapozottak, ám több szakmai szereplő vitatja az eljárás átláthatóságát. A kulturális újrakezdés sajátos bemutatója: a szereposztás elkészült, a nyilvános meghallgatás elmaradt. A két feljelentés nem bizonyít bűncselekményt, viszont a kedvezményezettek teljes listájának és a döntési szempontoknak a közzététele továbbra is indokolt. A HírTV beszámolója.

A Parlamentben Göröghné Bocskai Éva számára az ülésvezetés bizonyult nehéz feladatnak: egy bizottsági szavazás eredményének kihirdetésekor összekeverte az igeneket és a nemeket, majd javított.

A képviselő elismerte hibáit, de méltatlannak tartotta a személyeskedő támadásokat. A parlamenti matematika azonban makacs műfaj: az öt nem akkor sem válik öt igenné, ha politikailag úgy lenne kényelmesebb. A szakmai bírálat jogos lehet, a személyes megalázás nem szükséges hozzá. Az ülésvezetés részletei.

Az ellenzéki oldalon eközben szombaton vezetőváltás történt: Semjén Zsolt 23 év után átadta a KDNP elnökségét Rétvári Bencének, aki hangsúlyosabb kereszténydemokrata politikai képviseletet ígért. Az új pártelnök számára a feladat immár az, hogy a kijelölt értékekből következetes, számon kérhető ellenzéki munkát építsen. A KDNP tisztújítása.