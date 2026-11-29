Választási győzelem esetén az olasz baloldal napirendre tűzné a vagyonadó kivetését, ám a vagyonadó bevezetése Olaszországban még a saját táborukat is megosztja. Ilaria Salis pártja 5,4 millió, a demokraták 100 millió euró felett adóztatnának, míg az Öt Csillag Mozgalomból Francesco Silvestri inkább a cégek extraprofitját terhelné. A jobboldali Liga képviselője, Riccardo Marchetti minden formáját elutasítja: szerinte az új teher helyett a munkahelyteremtő beruházásokra és versenyképességre van szükség.

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