Vagyonadóval kampányol az olasz baloldal: még egymással sem értenek egyet
Választási győzelem esetén új adóterheket vezetne be az olasz baloldal, miközben a jobboldal a beruházások mellett áll ki. A vagyonadó bevezetése Olaszországban azonban már a baloldalt is megosztja: egészen más határokat szabnának a pártok.
Választási győzelem esetén az olasz baloldal napirendre tűzné a vagyonadó kivetését, ám a vagyonadó bevezetése Olaszországban még a saját táborukat is megosztja. Ilaria Salis pártja 5,4 millió, a demokraták 100 millió euró felett adóztatnának, míg az Öt Csillag Mozgalomból Francesco Silvestri inkább a cégek extraprofitját terhelné. A jobboldali Liga képviselője, Riccardo Marchetti minden formáját elutasítja: szerinte az új teher helyett a munkahelyteremtő beruházásokra és versenyképességre van szükség.
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