Koncz Zsófia szerint a felvételek magukért beszélnek a Tisza politikusának bizottsági szerepléséről
Hiába próbálja Magyar Péter szépíteni a helyzetet.
Magyar Péterék igyekeznek átkeretezni Göröghné Bocskai Éva bizottsági szereplését - mondta a HírTV-nek Koncz Zsófia.
A Fidesz országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy bárki meg tudja nézni, hogy a Tisza politikusa hogyan vezette le a csütörtöki ülést és mindenki eldöntheti, hogy az milyen színvonalon történt.
A Tisza párt politikusának ugyanis meggyűlt a baja az ülés levezetésével, azt sem tudta, hogy hogy kell szót adni és a szavazatok értelmezésével is gondja akadt.