Magyar Péterék igyekeznek átkeretezni Göröghné Bocskai Éva bizottsági szereplését - mondta a HírTV-nek Koncz Zsófia.

A Fidesz országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy bárki meg tudja nézni, hogy a Tisza politikusa hogyan vezette le a csütörtöki ülést és mindenki eldöntheti, hogy az milyen színvonalon történt.

A Tisza párt politikusának ugyanis meggyűlt a baja az ülés levezetésével, azt sem tudta, hogy hogy kell szót adni és a szavazatok értelmezésével is gondja akadt.