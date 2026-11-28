Göröghné Bocskai Éva alkalmatlan a Vidék- és Településfejlesztési Bizottságban betöltött szerepére - mutatott rá Deák Dániel.

A politikai elemző hangsúlyozta, ő az egyik legnagyobb tapasztalattal bíró tiszás politikus, hiszen korábban Hajdúböszörmény polgármestere volt, de most az is nehézséget jelentett neki, hogy szót adjon az ülésen, vagy hogy helyesen értelmezze a szavazati arányokat.