Rendkívüli ülést tart a nemzetbiztonsági bizottság a tiszás ügynökbotrány miatt

Rendkívüli ülést hívott össze hétfőre az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága a november 4-én nyilvánosságra hozott állambiztonsági iratok körül kialakult botrány miatt. Apáti István, a testület Mi Hazánk-os elnöke közölte, hogy az ülés egyetlen napirendi pontja a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban felmerült aggályok és ellentmondások áttekintése lesz.

Az ügy előzménye, hogy a nyitottaktak.hu oldalon elérhetővé tett adatbázisban informatikai hiba miatt több mint 160 esetben téves adatok jelentek meg. Olyan személyek neve is bekerült az érintettek közé, akik nem az állambiztonság munkatársai voltak, hanem a kommunista diktatúra politikai rendőrsége figyelte meg őket. Köztük volt Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke is. A történtek után az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója felajánlotta lemondását.

Magyar Péter bohóckodásnak nevezte a rendkívüli bizottsági ülés összehívását, és bejelentette, hogy a Tisza Párt nem vesz részt a tanácskozáson. Apáti István erre úgy reagált, hogy a távolmaradás ellenére is folytatni fogja az ügy kivizsgálását, és nem hátrál meg.

A Fidesz-frakció ugyanakkor jelezte, hogy részt vesz az ülésen. Német Balázs fideszes országgyűlési képviselő szerint politikai nyomásra hozták nyilvánosságra az aktákat, és előre látható volt, hogy az ellenőrzés nélküli közzététel során összekeveredhetnek az áldozatok az elkövetőkkel, illetve a megfigyelők a megfigyeltekkel.

A hétfői ülésen a bizottság tájékoztatást vár a levéltár vezetésétől is. A tanácskozás egyik legfontosabb kérdése, hogy miként kerülhettek hibás adatok a nyilvános adatbázisba, és kit terhel a felelősség a történtekért.