Újabb egymilliárd eurós hitelről tárgyal Magyarország az Európai Beruházási Bankkal

Újabb egymilliárd eurós hitelkeret felvételéről tárgyal Magyarország az Európai Beruházási Bankkal – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A tervezett kölcsön mintegy 350-360 milliárd forintnak felel meg.

Az Európai Beruházási Bank elnöke és vezetői a héten Magyarországra látogattak, ahol Magyar Péter miniszterelnökkel is egyeztettek. A megbeszélés fő témája a kormány tervezett beruházásainak finanszírozása volt. A célok között szerepel a megfizethető lakhatás megteremtése, a tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint egészségügyi és energetikai beruházások támogatása.

A Világgazdaság újságírója, Hecker Flórián szerint a hitel felvétele azért is érdekes, mert a kormány közben mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatalával számol. Mint fogalmazott, a két finanszírozási lehetőség párhuzamos igénybevétele arra utalhat, hogy vannak olyan beruházások, amelyekhez nem használhatók fel uniós támogatások, ezért más forrásra van szükség.

A szakújságíró példaként több budapesti fejlesztést említett, köztük a 3-as metró meghosszabbítását, a 2-es metró akadálymentesítését, a rakpart felújítását és a pesti fonódó villamoshálózat kialakítását. Egyelőre azonban nem ismert, pontosan mely beruházások finanszírozására fordítanák az újabb hitelt.

Hecker Flórián arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Beruházási Bank ugyan uniós pénzintézet, amelyben Magyarország is tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, a nyújtott finanszírozás ettől még hitelnek minősül. Ezek jellemzően a piaci feltételeknél kedvezőbb kamatozású, hosszú futamidejű kölcsönök, amelyeket azonban kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

A megállapodás tehát további forrást biztosíthat a tervezett fejlesztésekhez, ugyanakkor a hitel visszafizetése a későbbiekben a költségvetést is terheli majd. A következő hetek egyik fontos kérdése, hogy létrejön-e a megállapodás, és pontosan milyen beruházások részesülnek a finanszírozásból.