XIV. Leó pápa fogadta a magyar püspököket a Vatikánban

Ad limina látogatáson jártak a magyar egyházmegyés püspökök a Vatikánban, ahol XIV. Leó pápa személyes audiencián fogadta a főpásztorokat. A rendszeres egyházi kötelezettségnek számító látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak a rájuk bízott egyházmegyék helyzetéről, valamint megerősítsék a Szentatyával való közösségüket.

A magyar püspökök csütörtökön közös szentmisét mutattak be a pápával a Szent Péter-bazilikában, majd az apostoli palotában találkoztak az egyházfővel. XIV. Leó elismeréssel szólt a magyar katolikus egyház eredményeiről, és arra biztatta a főpásztorokat, hogy az átalakuló magyar társadalomban is vállaljanak meghatározó szerepet.

A pápa külön felhívta a figyelmet a béke előmozdításának fontosságára, valamint arra, hogy a püspököknek nemcsak joguk, hanem kötelességük is megszólalniuk az emberek és a társadalom javát érintő kérdésekben. A család védelmét és az élet tiszteletét szintén kiemelt témaként említette.

A találkozó résztvevői szerint a Szentatya megerősítette a magyar főpásztorokat hitükben és szolgálatukban. Külön hangsúlyt kapott a keresztény hit továbbadásának feladata, elsősorban a fiatalabb generációk megszólítása. A püspökök szerint napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy miként lehet a következő nemzedékek számára is átélhetővé és vonzóvá tenni a keresztény értékeket.

A látogatás emlékére a magyar püspökök ajándékaként a vatikáni kertekben felállították és megáldották a Magyarok Nagyasszonyát ábrázoló mozaikot. Az alkotás Szűz Máriát és a kis Jézust jeleníti meg a magyar államiság jelképeivel és a Szent Koronával.

Az ad limina látogatás vasárnap zárul. A magyar delegáció felkeresi a Castel Gandolfó-i pápai rezidenciát, valamint a Borgo Laudato Si' központot is, amely Ferenc pápa ökológiai enciklikájának szellemében a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósítását szolgálja.