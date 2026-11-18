Egy tiszás képviselő szavai indították el azokat a találgatásokat, amelyek a hétvégi, látványos körülmények között mwgtalált 6 és félmilliárdos pénzösszeg kapcsán keltek szárnyra.

„Megtaláltak 6,5 milliárdot valakinek mondania kellett valamit" – így reagált Dicső Viktória tiszás képviselő, amikor hétfői parlamenti sajtótájékoztatóján arról kérdezték, miért védekezhet szabadlábon Jellinek Dániel a Volánbusz-ügyben, amelyben Seszták Miklós is gyanúsított.

Jellinek Dániel milliárdos üzletembert szeptemberben tartóztatták le. A férfit vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsították meg. A sajtóban felmerült, hogy Jellinek Dániel vádalkut köthetett, aminek akár része lehetett a hat és fél milliárdos összeg filmszerű megtalálása is.

Jellinek Dániel ügyvédje szerint azonban az üzletembernek nincs köze a Volán-ügyben megtalált pénzhez. Krasznai István úgy reagált, hogy védence sem vádalkut, sem egyezséget nem kötött, a nyomozás során megtalált pénzhez semmi köze.

Közben viszont sajtóinformációk szerint szabadlábra került Mikucza Tamás, akit Seszták Miklós volt fejlesztési miniszterrel együtt gyanúsítottak meg a több mint 12 milliárd forintos korrupciós ügyben. A kormánypárti 24.hu azt írta, hogy hatóságok által pénzfutárként emlegetett másik letartóztatott férfi Kruppa Zsolt, aki korábban a győri kaszinót vezette, és a politikus családjával is több üzleti érdekeltsége volt.