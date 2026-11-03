Fércmunka és kapkodás? - Megszorítások, Otthon Start és kommunista ügynökakták

A Tisza-kormány 2027-es költségvetését élesen bírálja az ellenzék, miközben a kabinet igazságosabb és fejlődést szolgáló gazdaságpolitikát ígér. Műsorunkban megvizsgáljuk, kiket érinthetnek a tervezett változások, és milyen következményei lehetnek a lakástámogatási program átalakítása körüli döntéseknek. Az Otthon Start megszüntetését egy ingatlanpiaci szakértő átgondolatlannak nevezte, a helyébe lépő Wekerle Plusz pedig a használt lakásokra már magasabb kamatot kínál. Az Otthon Start kivezetésének következményeiről korábban a HírTV is beszámolt.

Tisza-kormány: szabad az akta, de mit tudhatunk meg a múltból?

A műsor harmadik témája az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A kommunista diktatúra iratai a korábbi halasztást követően várhatóan november 4-től, több lépcsőben válnak hozzáférhetővé. A kormány történelmi adósság törlesztéséről beszél, ugyanakkor a közzététel módszere és az érintettek személyiségi jogainak védelme is kérdéseket vet fel. Vajon a dokumentumok megnyitása elegendő lesz a múlt megértéséhez, és hogyan különíthetők el az áldozatok a besúgóktól? A nyilvánosságra hozatal módosított ütemtervéről a Telex számolt be.