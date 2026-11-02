Rémisztő videón a floridai légikatasztrófa – esélyük sem volt a fedélzeten utazóknak

Rakétaként csapódott a földbe egy amerikai magánrepülő vasárnap délután a floridai Palm Beach egyik lakóövezetében. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, amint a repülőgép az út mellett a földbe csapódik, majd felrobban. Az amerikai közlekedési hatóságok közlése szerint a fedélzeten tartózkodó mind a kilenc ember életét vesztette.

A magánrepülőgép a texasi repülőtérről szállt fel, és egy a Bahamákon található repülőtérre tartott – közölte az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal. Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálatot indított a baleset ügyében.