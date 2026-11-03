Polgárháború is kitörhet Lengyelországban a volt miniszterelnök szerint

A lengyelországi helyzettel kapcsolatban szólalt meg Jarosław Kaczynski, a legnagyobb ellenzéki párt, a PiS elnöke. A politikus a Donald Tusk, jelenlegi miniszterelnök által átalakítani szándékozott Alkotmánybíróságról azt mondta: az intézmény a szabadság utolsó bástyája Lengyelországban. Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök szerint viszont akár polgárháború is kitörhet.

Brüsszel szokatlanul gyorsan reagált és egyből beállt Donald Tusk mögé, ugyanakkor a konkrét ügyet illetően nem foglaltak állást. Tudósítónk, Bugnyár Zoltán a helyszínről követi a fejleményeket.