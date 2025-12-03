Nagy István: Brüsszel az energiafegyverrel avatkozik be a választásokba

A brüsszeli elefántcsonttoronyban született ötletek ismét a józan ész ellen indítottak háborút, hiszen Nagy István agrárminiszter a Monitorban világossá tette: az a terv, hogy az Európai Unió 2027-től teljesen leválna az orosz energiahordozókról, nem más, mint a magyar választásokba való durva beavatkozás kísérlete. A tárcavezető rámutatott, hogy ez az ideológiai alapú döntés nemcsak a magyar agráriumot véreztetné ki, hanem az egész uniós gazdaságot is tönkre tenné, ezért a kormány nem hagyja annyiban a dolgot, és perelik be a közösséget a magyar emberek védelmében.