Miért kapott csak 10 évet a kegyetlen gyilkos? A szakértő kitálal

Egész évben forgatott a Riasztás. A Hír TV stábja ott volt a legfontosabb ügyeknél. Számos bírósági tárgyalás zajlott le a kamerák előtt. Sok eset hatalmas felháborodást váltott ki a nézőkből. A kommentelők gyakran kevesellték a büntetést. Úgy érezték, enyhe ítélet született a kegyetlen tettek után. A társadalmi visszhang ereje érezhető volt. Most szakértőkkel elemezték a döntéseket. Vajon jogos a népharag? A bírák keze gyakran meg van kötve. A jogszabályok szigorú kereteket szabnak.