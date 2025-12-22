Meloni behúzta a féket: A Mercosur-egyezmény aláírása elmarad

A brüsszeli bürokraták tervei ismét dugába dőltek az olasz ellenállás miatt. A vitatott Mercosur-egyezmény aláírása januárra csúszik, miután Róma is beállt a tiltakozók sorába. A gazdák dühe és a politikai józanság ezúttal erősebbnek bizonyult a kényszerített alkunál.
Az olasz kormányfő határozottan közölte, hogy nem írja alá a dokumentumot. A sokat vitatott Mercosur-egyezmény szövege ugyanis csak most érkezett meg hozzájuk. Georgia Meloni szerint idő kell a végleges jogi szöveg alapos áttekintéséhez. A háttérben azonban az elhibázott uniós agrárpolitika elleni tiltakozás húzódik meg. A gazdák joggal tartanak attól, hogy a tisztességtelen verseny tönkreteszi őket. Senki nem kér a Dél-Amerikából érkező, ellenőrizetlen és olcsó termékek áradatából. A brüsszeli kettős mérce ismét megmutatkozott, hiszen a hazai termelőket fojtogatják, míg az importot engedik.