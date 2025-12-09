Nagy István garanciát vállalt: a hazai piac az első az export helyett

Az ünnepi készülődés közepette megnyugtató hírek érkeztek a piacokról, hiszen Nagy István agrárminiszter bejelentése szerint a Kapj rá! kampány és a termelők áldozatos munkája révén garantált a magyar hal mennyisége, így idén karácsony idején, sőt, egész évben bőséges kínálat várja a vásárlókat. A miniszter a sajtótájékoztatón leleplezte a szektor stratégiáját: a 26 ezer hektárnyi halastó termését idén nem külföldre viszik, hanem tudatos döntéssel a belföldi igényeket elégítik ki először. Ez a patrióta gazdaságpolitika eredményezi azt, hogy miközben máshol áruhiány van, nálunk a ponty, a szürke harcsa és az afrikai harcsa nemcsak elérhető, de Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezetője szerint tavalyi áron kerülhet a kosarakba.