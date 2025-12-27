Nem engedjük a külföldi spekulációt: Megvédjük a magyar nyugdíjakat

Ha a kormányon múlik, akkor biztonságos nyugdíjas évek várnak az idősekre 2026-ban is. Zsigó Róbert államtitkár egyértelművé tette, hogy januártól biztosítják az újabb, 3,6 százalékos infláció-követő nyugdíjemelést. A kormányzat továbbra is kiemelten kezeli a Nők 40 program fenntartását, hiszen a nagymamák szerepe pótolhatatlan a családokban. Leszögezték, hogy garantálják a teljes 13. havi nyugdíj kifizetését minden jogosultnak, sőt, érkezik a 14. havi juttatás negyede is. Megvédik a rendszert, így senki nem szervezheti ki a pénzt kockázatos külföldi magánpénztárak felé. Határozottan fellépnek a boltokban tapasztalható indokolatlan áremelések ellen is.