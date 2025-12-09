A politikai marketing és a valóság ritkán áll ilyen távol egymástól. Miközben Magyar Péter az interneten az adócsökkentés bajnokaként tetszeleg, az Index által megszellőztetett belső iratok egészen másról árulkodnak: progresszív SZJA, a családi kedvezmények megnyirbálása és a vállalkozások sarcolása szerepel az étlapon. De a legijesztőbb terv nem is a pénztárcánkat, hanem az életünket érinti: Takács Péter egészségügyi államtitkár Híradónknak adott elemzése szerint a Tisza Párt a profitorientált egészségügy bevezetésén dolgozik, ami a betegellátást üzletté degradálná.