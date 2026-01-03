Az agrárminiszter nagy bejelentése: ezért nem áll meg a fejlődés a magyar falvakban 2026-ban sem

Tovább folytatódik 2026-ban is a magyar vidék megerősítése - ismertette közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István kiemelte: a Magyar Falu Programnak az egyik legnépszerűbb pályázata a kisboltok és hentesüzletek támogatása volt.

A kezdeményezés 2019-es indulása óta már nagyságrendileg 1300 milliárd forintot fordított az állam a kistelepülések fejlesztésére. Ne feledjük a magyar vidék egyszerre képes őrizni hagyományait, és alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz.

A miniszter részletezte, hogy 1918 településen, több mint 3350 kisbolt részesült működési támogatásban. Az átlagos támogatási összeg csaknem 3 millió forintot tett ki. Több mint 10 milliárd forint értékben pályázhattak az önkormányzatok.

Nagy István hozzátette: az év vége legjobb híre volt, hogy összesen 20 milliárd forint értékben hirdettek két új pályázatot, az önkormányzati feladatellátást segítő ingatlanok és eszközök beszerzésére, valamint utak, hidak, járdák, parkolók, kapubehajtók felújítására és vízelvezetésre.