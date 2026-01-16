Brüsszel elvenné, a kormány odaadja: 100 millió forint is landolhat a magyar családok zsebét segítve

A magyar ingatlanpiac 2025-ben minden korábbi várakozást elsöpört, bizonyítva, hogy a patrióta gazdaságpolitika a valóságban, és nem csak a brüsszeli jelentésekben létezik. Az Otthon Start állami támogatás brutális sikere feketén-fehéren látszik: novemberben a lakáshitelek 4/5-e támogatott konstrukció volt, ami a biztos választás a jövőt tervező fiatalok számára. Vajon a brüsszeli bürokraták a kaviár mellé kérik a magyarok 13. havi nyugdíját, vagy csak desszertnek, miközben nálunk a CSOK Plusz és az Otthon Start összevonásával akár 100 millió forintos segítséget is kaphatnak a családok? Ez az adat-alapú megsemmisítés a dollárbaloldal számára, amely szerint a kormány magára hagyta a fiatalokat, miközben a 34 éves átlagéletkorú igénylők éppen most alapozzák meg a jövőjüket.