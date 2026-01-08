Január 16-tól a Demján Sándor tőkeprogram felfüggeszti az új jelentkezők befogadását

A források felelős és kiszámítható felhasználása, valamint a beérkezett pályázatok alapos, szakmailag megalapozott értékelése érdekében 2026. január 16-tól a Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) átmenetileg felfüggeszti az új jelentkezések befogadását. A DSTP a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított program, amelynek lebonyolítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalta, míg az operatív megvalósítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi.