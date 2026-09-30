Átadták a 2026-os Vasvári-díjakat a Magyar Nemzeti Múzeumban

Átadták a 2026-os vasvári díjakat a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A Vasvári Pál Polgári Egyesület 2014-ben alapította a Vasvári-díjat, amelyet olyan személyek részére ítél oda, akik sokat tettek Vasvári Pál életének megismertetéséért, a nemzetért, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolatok ápolásáért.

A vasvári díjakat úgy választják ki, hogy a tagoktól véleményeket kérnek, ezeket pedig a közgyűlés hagyja jóvá. Bauer Ferenc társelnök szerint a munkának sosincs vége. A díjátadó koszorúzással zárult a múzeum mögött található vasvári szobornál.