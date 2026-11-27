A magyar kukoricatermés értékesítését kellene előtérbe helyezni, és csak a szükséges mennyiséget behozni a szomszédos uniós országokból – hangsúlyozta Cseh Tibor, a Magosz főtitkára. Szerinte már az ukrán kukoricaimport korlátozott megnyitásának híre is kedvezőtlenül érinti a hazai termelőket, és lefelé nyomhatja a felvásárlási árakat.

Cseh Tibor elmondta: az idei, aszály által sújtott évben mintegy másfél millió tonna magyar kukorica termett, amelyhez a korábbi időszakból áthúzódó készletek is társulnak. Álláspontja szerint elsőként ezt a hazai termést kellene felvásárolniuk a kereskedőknek és a feldolgozóknak. Ha további importra van szükség, azt Romániából vagy Lengyelországból is lehetne biztosítani.

A főtitkár szerint a nagy, nyugati tulajdonú feldolgozócégek már korábban is lobbiztak az olcsóbb ukrán kukorica behozatala mellett. Úgy véli, az import lehetőségének bejelentése már most visszafogta a hazai piacot, és beszámolója szerint több kereskedő és feldolgozó leállította a magyar kukorica felvásárlását.

Cseh Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán és a magyar termelők eltérő szabályozási környezetben dolgoznak. Szerinte az ukrajnai növényvédőszer-használatra és a génmódosított növények termesztésére vonatkozó eltérő előírások versenyelőnyt jelenthetnek az ukrán termékeknek.

A Magosz főtitkára attól tart, hogy a közel kétmillió tonnás importkvóta ellenőrzése nehézségekbe ütközhet, a tartós piacnyitás pedig hosszabb távon az ukrán terményekhez igazíthatja a magyar piaci árakat. Szerinte mindez különösen súlyosan érintheti a hazai gazdákat egy aszályos év után.

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