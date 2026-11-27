Nagy István volt agrárminiszter az ukrán kukorica magyarországi importjával kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. A HírTV beszámolója szerint a kérdés túlmutat egy egyszerű kereskedelmi megállapodáson, és komoly aggodalmakat vet fel a hazai mezőgazdaság jövőjével kapcsolatban.

A magyar kukoricatermés jelentős kiesése miatt az állattenyésztők nehéz helyzetbe kerültek. Az aszály következtében a hazai termés mintegy kétmillió tonnával maradt el a szükségestől. Egyes szakmai érdekképviseletek ezért az ukrán kukorica korlátozott, szabályozott behozatalát szorgalmazzák.

A vita középpontjában az áll, hogy az import milyen hatással lehet a magyar termelőkre, a hazai termények árára és a mezőgazdaság versenyképességére. Az ukrán mezőgazdasági termékek piacra jutása ugyanis nemcsak az állattartók számára jelenthet megoldást, hanem a hazai növénytermesztők számára is új kihívásokat teremthet.

A kérdés tehát az, hogyan lehet egyszerre biztosítani az állattenyésztés takarmányellátását és megvédeni a magyar gazdák érdekeit. A következő időszak döntései meghatározóak lehetnek a hazai agrárium számára.

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