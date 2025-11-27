Brutális migránserőszak Rómában: a baloldal még mindig ködösít

A nyugati világot sokkoló hírek érkeztek, de a migrációs erőszak valósága sajnos már a mindennapok része lett Itáliában, ahol a biztonságérzet drámaian romlik. A Rómában történt gyalázatos esetnél két marokkói és egy tunéziai férfi csoportos erőszakot követett el egy védtelen fiatalon, miközben az illegális bevándorlás hullámai ellenőrizetlenül mossák alá a közbiztonságot. A statisztikák is megdöbbentőek: bár a lakosságnak csak töredéke külföldi, a nemi erőszak elkövetőinek 40 százaléka közülük kerül ki, ami világosan mutatja az olaszországi bűnözés etnikai eltolódását. Hiába beszél mellé Filippo Sensi, a Demokrata Párt színeiben politizáló baloldali szenátor, aki szerint ez csak általános társadalmi probléma, a tények makacs dolgok, és a börtönökben lévő fogvatartottak összetétele egyértelmű bizonyíték a Willkommenskultur csődjére.

Migrációs erőszak: a liberalizmus áldozatai

Susanna Ceccardi ligás képviselőnek van igaza: nem lehet a végtelenségig takargatni az összefüggést a migráció és a bűnözés között. Amikor egy nőt kirángatnak az autójából, vagy egy ápolónőt a munkahelyén támadnak meg, ott véget ér a politikai korrektség, és kezdődik az önvédelem. A baloldal felelőssége óriási, hiszen amíg ők "rossz közérzetről" és "polgári együttélésről" filozofálnak, addig az európai nők fizetik meg az árát ennek az őrült társadalmi kísérletnek. Olaszország intő példa mindannyiunknak: ha engedünk a nyomásnak, a mi utcáink is csatatérré válnak.

