A korrupció újabb mélységeibe enged betekintést a hír, miszerint Volodimir Zelenszkij és belső köre gyakorlatilag elsikkasztották a háborúra hivatkozva Európából kapott támogatásokat, amire a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, Szűcs Gábor hívta fel a figyelmet. A szakértő szerint a bizonyítékok egyértelműek, mégis felháborító, hogy az Európai Tanács egy olyan döntést hozott, amely garantálja, hogy Ukrajna 2026-os és 2027-es költségvetési hiányát is mi, európaiak finanszírozzuk.