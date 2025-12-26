Fizetős lesz Róma legnépszerűbb látványossága

Fizetős lesz római Trevi-kút már 2026 februárjától - jelentette be a főváros polgármestere. A látogatóknak reggel kilenctől este tíz óráig kell a díjat megváltaniuk. Nicola Salvi remekműve csak az idei első fél évben több mint 5 millió látogatót vonzott.

A szigorítás csak a turistákra vonatkozik, a rómaiak továbbra is ingyenesen látogathatják. Ezért már januártól két sétáló sávot alakítanak ki a téren: egyiket a fizetős turistáknak a másikat pedig a város lakóinak. A Hír TV által megkérdezett látogatókat nem zavarja a változás.