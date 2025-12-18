Káosz a belga fővárosban - Már könnygázt is bevetettek a gazdák ellen

Brüsszelben jelentős tüntetés zajlott, amelyen magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el az utcákat, hogy így fejezzék ki elégedetlenségüket az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban.

A demonstráció résztvevői az Európai Bizottság tervei ellen emelték fel szavukat, mivel azok szerint az új javaslatok hátrányosan érintenék a mezőgazdasági vállalkozásokat, különösen azokat, akik a jelenlegi támogatási rendszerekre építik működésüket.

A tüntetés kapcsán több gazda is úgy nyilatkozott a helyszínen, hogy Brüsszel „jól kiszúrt a gazdákkal”, és úgy érzik, hogy a javasolt reformok veszélybe sodorhatják a vidéki családi gazdaságok jövőjét.