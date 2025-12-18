Teljesen szabad kezet kaptak a versenyzők a karácsonyi fatörzs versenyen

Az év bejglije versenye mellett a karácsonyi fatörzs kategóriában is megmérethették magukat a cukrászok a Magyar Cukrász és Ipartestület versenyén.
Bár első alkalom, még a szervezőket is meglepte a verseny népszerűsége, idén 38 torta készült ebben a kategóriában!
Rekordszámú nevezés érkezett, összesen 38 alkotás készült. A versenyzők kreativitására volt bízva, ki mivel ízesíti és díszíti a tortáját.
Egzotikus fűszerektől kezdve, hagyományos karácsonyi fűszerezésig minden megtalálható az idei mezőnyben.
A zsűri több szempont alapján értékel, először a megjelenést nézik, ugyanis először a szemünk eszik, minél ízlésesebb a megjelenése, annál ellenállhatatlanabb a torta.
A tápiószecsői Füredi Krisztián arany csábítás fantázianevű alkotása lett a legfinomabb karácsonyi fatörzs torta.