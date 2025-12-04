Ursula von der Leyen belebukhat az újabb botrányba

Megrendítette a hét elején kirobbant korrupciós botrány az uniós intézményeket. Kaja Kallas az unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője magyarázkodásba kezdett, mivel elődje, Federica Mogherini az ügy egyik legfőbb vádlottja. Kaja Kallas szerdán levelet küldött az Európai Külügyi Szolgálat munkatársainak, amely érintett a botrányban. A főképviselő mélységesen megdöbbentőnek nevezte a Federica Mogherini ellen felhozott csalási vádakat, és megpróbált elhatárolódni a botránytól. A botrány azután robbant ki, miután a belga hatóságok kiderítették: már több éve egy korrupt intézményben oktatják az EU leendő diplomatáit és vezetőit. Ennél a testületnél végzett többek közt Roberta Metsola az Európai Parlamenti elnöke és Alexander Stubb finn miniszterelnök is. Federica Mogherini a sajtóhírek szerint úgy vezethette a kollégiumot, hogy nem felelt meg a feltételeknek, és csak hónapokkal a határidő lejárta után pályázott. Az Európai Ügyészség uniós forrásokkal való visszaélés, közbeszerzési csalás és korrupció ügyében nyomoz, az ügyben ma újabb fejlemények várhatók. Az utóbbi években több korrupciós botrányra is fény derült Brüsszelben. A Katargate-botrány során pénzzel teli táskákat találtak EP-képviselők lakásán, amit vád szerint azért kaptak, hogy egyes öbölmenti országok számára lobbitevékenységet folytassanak és befolyásolják az uniós folyamatokat. Idén tavasszal a Huawei-botrányként elhíresült ügyben a kínai cég lobbistái parlamenti asszisztenseket környékeztek meg. Különböző ajándékokat, utazásokat, sőt futballmeccs-belépőket adtak a gyanúsítottaknak, hogy cserébe a techcég számára kedvező döntések szülessenek az uniós testületben. És persze, ne menjünk el az egyik legfőbb uniós tisztviselő. Ursula von der Leyent a milliárdos vakcinabotránya miatt marasztalták el. Az Európai Bizottság elnöke a legújabb korrupciós ügyben is érintett lehet, ezért az Unióban ismét bizalmatlansági indítványt indíthatnak ellene.