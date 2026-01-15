Az iráni vezetők szerint nem tervezik kivégezni a tüntetőket

Egyre több iráni dönt amellett, hogy elhagyja az országot a hetek óta tartó feszült helyzet miatt. Nagy Britannia is felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését és evakuálta a személyzetét. Közben több ország, köztük Magyarország is azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Iránba.

Az Iránban december végén kirobbant kormányellenes tüntetéseknek már több mint 2500 halálos áldozata van, és 18 ezer embert letartóztattak.

A teheráni vezetés tagjai ellentmondó nyilatkozatokat tesznek a tiltakozásokkal összefüggésben. Az iráni elnök a tiltakozók meghallgatását hangoztatja, az ország főügyésze azonban azt állítja, hogy mindenki aki részt vesz a demonstrációkon "Isten ellenségének" számít, ami halálbüntetéssel jár. Azonban az ország vezetése visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint kivégzésekre készülnének a hatóságok.

Donald Trump közben azt nyilatkozta, hogy megbízható forrásaiktól azt az információt kapták, hogy abbamaradt a gyilkolás Iránban. Az amerikai elnök korábban nagyon kemény fellépést helyezett kilátásba Iránnal szemben arra az esetre, ha a rezsim tovább folytatja a tüntetők gyilkolását, vagy ha elkezdik kivégezni a letartoztatott demonstrálókat. Donald Trump nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indít a kormányellenes demonstrációk résztvevői elleni atrocitások miatt.